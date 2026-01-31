У Гренландії перехожі завадили спробі підняти прапор США під час зйомок телешоу

За інформацією місцевої поліції, очевидці втрутилися ще до того, як прапор встигли закріпити, що дозволило уникнути подальшої ескалації ситуації.

У столиці Гренландії Нууку стався інцидент, який викликав резонанс серед місцевих жителів і привернув увагу медіа. Під час зйомок іноземного телепроєкту невідомий чоловік намагався встановити прапор США, однак його дії були зупинені перехожими.

Про це повідомляє Minval.Politika та данський телеканал TV2.

У правоохоронних органах підтвердили факт інциденту та зазначили, що порушення громадського порядку зафіксовано не було. Додаткових заходів безпеки поліції застосовувати не довелося.

Згодом з’ясувалося, що учасником інциденту був німецький телеведучий і кабаретист Максі Шафрот, який працює в сатиричній програмі Extra 3 телеканалу Norddeutsche Rundfunk. Представники телерадіокомпанії повідомили, що в Нууку проходили зйомки сатиричного фільму, а спроба встановлення прапора була частиною постановочного епізоду.

Керівництво Norddeutsche Rundfunk офіційно визнало відповідальність за інцидент і принесло вибачення жителям Гренландії. У компанії заявили, що член знімальної групи не врахував чутливість теми та можливу реакцію місцевих мешканців.

Інцидент стався на тлі підвищеної уваги до Гренландії в міжнародному інформаційному просторі, зокрема через спекуляції навколо її політичного статусу.