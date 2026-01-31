Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Гренландії перехожі завадили спробі підняти прапор США під час зйомок телешоу

31 січня 2026, 16:11
У Гренландії перехожі завадили спробі підняти прапор США під час зйомок телешоу
Фото: CNN
За інформацією місцевої поліції, очевидці втрутилися ще до того, як прапор встигли закріпити, що дозволило уникнути подальшої ескалації ситуації.

У столиці Гренландії Нууку стався інцидент, який викликав резонанс серед місцевих жителів і привернув увагу медіа. Під час зйомок іноземного телепроєкту невідомий чоловік намагався встановити прапор США, однак його дії були зупинені перехожими.

Про це повідомляє Minval.Politika та данський телеканал TV2.

За інформацією місцевої поліції, очевидці втрутилися ще до того, як прапор встигли закріпити, що дозволило уникнути подальшої ескалації ситуації.

У правоохоронних органах підтвердили факт інциденту та зазначили, що порушення громадського порядку зафіксовано не було. Додаткових заходів безпеки поліції застосовувати не довелося.

Згодом з’ясувалося, що учасником інциденту був німецький телеведучий і кабаретист Максі Шафрот, який працює в сатиричній програмі Extra 3 телеканалу Norddeutsche Rundfunk. Представники телерадіокомпанії повідомили, що в Нууку проходили зйомки сатиричного фільму, а спроба встановлення прапора була частиною постановочного епізоду.

Керівництво Norddeutsche Rundfunk офіційно визнало відповідальність за інцидент і принесло вибачення жителям Гренландії. У компанії заявили, що член знімальної групи не врахував чутливість теми та можливу реакцію місцевих мешканців.

Інцидент стався на тлі підвищеної уваги до Гренландії в міжнародному інформаційному просторі, зокрема через спекуляції навколо її політичного статусу.

СШАГренландіяпрапор

Останні матеріали

Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється