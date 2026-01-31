Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
The Times: страх путіна перед технологіями гальмує розвиток ШІ в росії

31 січня 2026, 20:49
Аналітики вказують, що слабкі інвестиції, державний контроль і страх перед інноваціями серйозно гальмують розвиток високих технологій у росії.

російський диктатор владімір путін уникає використання сучасних цифрових технологій, що негативно впливає на розвиток штучного інтелекту в росії та спричиняє відтік ІТ-фахівців за кордон.

Про це повідомляє публікацію The Times.

За даними видання, путін керує країною, користуючись застарілими засобами зв’язку — стаціонарними телефонами з шифрованими лініями — і принципово не використовує інтернет чи смартфони. Такий підхід різко контрастує з практикою лідерів більшості сучасних держав, які координують політику через цифрові платформи та захищені месенджери.

The Times риторично запитує, чи дивно після цього, що росія суттєво відстає у сфері штучного інтелекту. Згідно з дослідженням Стенфордського університету, рф посідає лише 28-ме місце серед 36 країн за загальною потужністю індустрії ШІ. Її обійшли не лише США, Китай та Індія, а й менші за розмірами країни, зокрема Люксембург, Бельгія та Ірландія.

Аналітики вказують, що слабкі інвестиції, державний контроль і страх перед інноваціями серйозно гальмують розвиток високих технологій у росії. Це різко контрастує з радянською епохою, коли науково-технічний прогрес вважався ключовим елементом державної стратегії та конкуренції на світовій арені.

Окремо The Times звертає увагу на згортання цифрових свобод у рф. Блокування соціальних мереж, цензура та обмеження доступу до інформації створюють несприятливе середовище для технологічного бізнесу. За словами економіста Владислава Іноземцева, розвиток сектора штучного інтелекту неможливий без незалежних стартапів і стабільного інвестиційного клімату, чого в сучасній росії фактично немає.

За різними оцінками, лише у 2022 році країну залишили близько 100 тисяч ІТ-фахівців. Західні санкції додатково обмежили доступ росії до високотехнологічних компонентів, що ще більше послаблює її позиції у сфері цифрових технологій.

