Bloomberg: путін відчуває фінансовий тиск через відновлення переговорів з Україною

31 січня 2026, 15:21
Bloomberg: путін відчуває фінансовий тиск через відновлення переговорів з Україною
з вільних джерел
російські чиновники стурбовані тим, що цьогорічні видатки на війну перевищать заплановані бюджети.

російському диктатору владіміру путіну залишається дедалі менше часу на досягнення мирної угоди у війні проти України, оскільки росія стикається з серйозним дефіцитом бюджету для фінансування вторгнення.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, російські чиновники стурбовані тим, що цьогорічні видатки на війну перевищать заплановані бюджети. Наразі москва шукає додаткові джерела доходу на суму 1,2 трлн рублів ($16 млрд) для збалансування ключового показника бюджету.

Нові переговори між посланцем кремля Кірілом Дмітрієвим та американськими чиновниками очікуються у суботу, 31 січня, у Маямі. США намагаються знайти шляхи завершення повномасштабного вторгнення рф в Україну, проте путін продовжує відстоювати максималістські вимоги щодо контролю над територіями на сході України.

Економічна ситуація в рф ускладнюється через низькі ціни на нафту та вплив санкцій. Заплановані доходи бюджету від нафти й газу становлять 8,9 трлн рублів, тоді як фактичні ціни й курс рубля зменшують надходження до 6,75 трлн рублів, що може призвести до дефіциту майже 2,2 трлн рублів.

Попри тиск США, територіальне питання залишається ключовим блокером переговорів. Україна відхиляє вимоги вивести війська зі сходу країни, а росія претендує на всі чотири регіони — Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку. Пропозиції США передбачають створення демілітаризованих або економічних зон на неокупованих територіях із міжнародним контролем.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що гарантією безпеки для України є підтримка з боку США та обмежена участь європейських військ. Водночас росія офіційно не погодила ці гарантії, заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Європейські дипломати скептично оцінюють перспективи переговорів. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що «вперте наполягання рф на вирішальному територіальному питанні» може призвести до затягування переговорів або їхньої повної невдачі.

війнаВладімір Путінбюджетпереговориросія окупанти

Більше публікацій

