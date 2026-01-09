США полюють на 16 підсанкційних танкерів з Венесуели – NYT

Група танкерів намагається прорвати морську блокаду США, змінюючи прапори та назви прямо у відкритому морі.

США розпочали масштабну операцію з перехоплення танкерів, які намагаються вивезти нафту з Венесуели в обхід санкцій. Група з 16 суден намагалася прорвати морську блокаду, запроваджену адміністрацією Дональда Трампа, і для цього вдавалась до екстрених методів маскування.

Про це інформує газета The New York Times.

Військово-морські сили США задіяли есмінці та авіацію для переслідування «тіньового флоту». Одне з суден вже взяли на абордаж для перевірки вантажу та документів.

Щоб уникнути затримання, екіпажі танкерів прямо в морі змінюють назви та прапори, серед яких і російський, а також вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), приховуючи своє місцеперебування. Один із танкерів оперативно змінив назву на Galileo, ще кілька суден готуються до подібної процедури.

За даними супутникового моніторингу, танкери розділилися на кілька груп, намагаючись розосередити сили американського флоту. Деякі судна різко змінили курс із Карибського басейну в бік центральної Атлантики, щоб вийти за межі зони оперативного реагування берегової охорони.

Розвідка США також зафіксувала спроби деяких танкерів перевантажити нафту один на одного (ship-to-ship transfer) для приховування походження ресурсу.

Судна, що змінили прапори на російські, намагаються увійти в нейтральні води, де їхнє затримання може бути оскаржене у міжнародних судах.

Посилення тиску на венесуельський нафтовий сектор є частиною стратегії США щодо контролю над енергоресурсами регіону. У Вашингтоні підкреслили, що будь-які спроби незаконного вивезення нафти будуть припинятися, а відповідальні за порушення притягуватимуться до відповідальності.