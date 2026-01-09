Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США полюють на 16 підсанкційних танкерів з Венесуели – NYT

09 січня 2026, 17:38
США полюють на 16 підсанкційних танкерів з Венесуели – NYT
Фото з вільних джерел
Група танкерів намагається прорвати морську блокаду США, змінюючи прапори та назви прямо у відкритому морі.

США розпочали масштабну операцію з перехоплення танкерів, які намагаються вивезти нафту з Венесуели в обхід санкцій. Група з 16 суден намагалася прорвати морську блокаду, запроваджену адміністрацією Дональда Трампа, і для цього вдавалась до екстрених методів маскування. 

Про це інформує газета The New York Times.

Військово-морські сили США задіяли есмінці та авіацію для переслідування «тіньового флоту». Одне з суден вже взяли на абордаж для перевірки вантажу та документів.

Щоб уникнути затримання, екіпажі танкерів прямо в морі змінюють назви та прапори, серед яких і російський, а також вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), приховуючи своє місцеперебування. Один із танкерів оперативно змінив назву на Galileo, ще кілька суден готуються до подібної процедури.

За даними супутникового моніторингу, танкери розділилися на кілька груп, намагаючись розосередити сили американського флоту. Деякі судна різко змінили курс із Карибського басейну в бік центральної Атлантики, щоб вийти за межі зони оперативного реагування берегової охорони. 

Розвідка США також зафіксувала спроби деяких танкерів перевантажити нафту один на одного (ship-to-ship transfer) для приховування походження ресурсу.

Судна, що змінили прапори на російські, намагаються увійти в нейтральні води, де їхнє затримання може бути оскаржене у міжнародних судах.

Посилення тиску на венесуельський нафтовий сектор є частиною стратегії США щодо контролю над енергоресурсами регіону. У Вашингтоні підкреслили, що будь-які спроби незаконного вивезення нафти будуть припинятися, а відповідальні за порушення притягуватимуться до відповідальності.

Сьогодні ми також писали, шо США захопили ще один російський нафтовий танкер у Карибському морі.
СШАВенесуелатанкери

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється