США захопили ще один російський нафтовий танкер у Карибському морі

Судно перевозило російську нафту в обхід санкцій.

Американські військові провели операцію із захоплення танкера Olina в Карибському морі поблизу Тринідаду.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.

За даними бази судноплавства Equasis, танкер Olina, який раніше помилково плавав під прапором Східного Тимору, кілька разів змінював прапор і назву. Судно відпливало з Венесуели та поверталося до регіону.

Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії. Він брав участь у перевезенні нафтопродуктів з російських портів переважно до Китаю, Індії та Туреччини.

Агентство нагадує, що це вже п’яте перехоплення подібних суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона контролювати експорт венесуельської нафти.

"Ці танкери – частина групи з 16 суден, які, очевидно, зробили скоординовану спробу прорвати морську блокаду Венесуели, одночасно вийшовши з її портів у різних напрямках", - йдеться у публікації NYT.

За даними видання, танкер Olina вже захоплено, а на його борт піднялися американські військові. Журналісти додають, що США розпочали переслідування щонайменше чотирьох танкерів під російським прапором в Атлантиці.

Крім того, цього тижня американські військові перехопили в Атлантичному океані підсанкційний танкер Bella1.