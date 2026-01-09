Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США захопили ще один російський нафтовий танкер у Карибському морі

09 січня 2026, 17:06
США захопили ще один російський нафтовий танкер у Карибському морі
Судно перевозило російську нафту в обхід санкцій.

Американські військові провели операцію із захоплення танкера Olina в Карибському морі поблизу Тринідаду. 

Про це повідомляє Reuters  із посиланням на американського чиновника. 

За даними бази судноплавства Equasis, танкер Olina, який раніше помилково плавав під прапором Східного Тимору, кілька разів змінював прапор і назву. Судно відпливало з Венесуели та поверталося до регіону.

Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії. Він брав участь у перевезенні нафтопродуктів з російських портів переважно до Китаю, Індії та Туреччини.

Агентство нагадує, що це вже п’яте перехоплення подібних суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона контролювати експорт венесуельської нафти.

"Ці танкери – частина групи з 16 суден, які, очевидно, зробили скоординовану спробу прорвати морську блокаду Венесуели, одночасно вийшовши з її портів у різних напрямках", - йдеться у публікації NYT.

За даними видання, танкер Olina вже захоплено, а на його борт піднялися американські військові. Журналісти додають, що США розпочали переслідування щонайменше чотирьох танкерів під російським прапором в Атлантиці.

Крім того, цього тижня американські військові перехопили в Атлантичному океані підсанкційний танкер Bella1.

РосіяСШАтанкер

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється