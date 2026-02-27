Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США почали евакуацію дипломатів з Ізраїлю на тлі загострення ситуації з Іраном

27 лютого 2026, 15:59
США почали евакуацію дипломатів з Ізраїлю на тлі загострення ситуації з Іраном
Фото: з вільних джерел
26 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану, який завершився без укладення угоди.

Держдепартамент США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі та членів їхніх родин через безпекові ризики.

Про це повідомляє Axios з посиланням на офіційні заяви.

За даними відомства, посольство продовжить працювати: посол, основна частина дипломатів та інші співробітники залишаються в країні. У листі, надісланому послом, зазначалося, що ті, хто бажає тимчасово виїхати, можуть зробити це найближчої п’ятниці.

Евакуація відбувається на тлі загострення ситуації у відносинах між США та Іраном. 26 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану, який завершився без укладення угоди. Представники США висунули Тегерану вимоги щодо знищення трьох основних ядерних об’єктів та передачі залишків збагаченого урану до США, а також наполягли на безстрокових гарантіях щодо припинення розробки ядерної зброї. Іран відкинув ці пропозиції, відмовившись передавати запаси урану за кордон, припиняти збагачення або демонтувати об’єкти.

Попри це, за словами американських і оманських чиновників, сторони досягли певного прогресу, і планується новий раунд переговорів на технічному рівні у Відні наступного тижня.

Евакуація посольства та дипломатичне загострення відбуваються на тлі погроз американського президента вжити військових заходів у разі неможливості досягти угоди. Експерти зазначають, що відсутність домовленостей може змусити США розглядати військові рішення для стримування ядерних амбіцій Ірану.

Водночас Іран пропонує компромісні заходи, включно зі зменшенням рівня збагачення урану, призупиненням частини програми або переробкою урану на території країни для цивільних цілей. США наполягають на нульовому збагаченні, хоча допускають обмежене використання реактора для виробництва медичних ізотопів.

Евакуація і дипломатичний тиск демонструють високий рівень напруженості у регіоні та потенційні ризики для безпеки американських громадян у Ізраїлі.

