росія вдарила по цивільних суднах у Чорному морі: один загиблий

09 січня 2026, 20:03
росія вдарила по цивільних суднах у Чорному морі: один загиблий
Фото: РБК-Україна
російський дрон атакував два іноземні судна в межах Українського морського коридору.

В п’ятницю, 9 січня, армія рф здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Чорному морі, уразивши два іноземні судна. Внаслідок удару дрона загинув один член екіпажу.

Про це оголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

Подія сталася в межах Українського морського коридору.

російський дрон влучив у цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, що прямувало до порту Чорноморськ для завантаження зерновим вантажем. Корабель перебував у межах Українського морського коридору. За даними Мінрегіону, морехідність судна не порушена, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

За попередньою інформацією, є постраждалі, проте точна кількість наразі невідома.

Крім того, росіяни уразили ще одне цивільне судно під прапором Коморських островів, що перевозило сою неподалік порту Одеса. 

Внаслідок атаки загинув один член екіпажу громадянин Сирії.

 
