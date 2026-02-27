Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція допускає розміщення ядерної зброї на своїй території у воєнний час

27 лютого 2026, 14:33
Фото: Reuters
За словами міністра оборони країни, вони розглянуть "будь-який варіант".
Швеція може дозволити розміщення ядерної зброї на своїй території у разі війни.
 
Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, пише Bloomberg.
 
"Якщо станеться війна, ми, звісно, розглядатимемо будь-який варіант, який може забезпечити виживання Швеції та її безпеку", – заявив Йонсон в інтерв'ю шведському радіо SR.
 
Це свідчить про те, що країна, яка раніше була одним із прихильників роззброєння, дедалі більше схиляється до активнішої ролі в системі європейського ядерного стримування. Скандинавська держава була серед перших підписантів Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 1968 році та традиційно виступала за його зміцнення. Водночас у шведському законодавстві немає прямої заборони на розміщення ядерної зброї на її території.
 
Останніми тижнями керівництво Швеції зробило кілька обережних заяв, що свідчать про відкритість до посилення участі в європейському ядерному стримуванні на тлі зростаючого занепокоєння щодо надійності США як військового союзника.Наприкінці січня прем'єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція провела переговори з двома європейськими ядерними державами – Францією та Великою Британією, щодо питань ядерного стримування.
 
Після Другої світової війни Швеція розпочала розробку власного ядерного потенціалу, однак у 1960-х роках згорнула програму через зростання політичної опозиції та високі витрати. Шведська дипломатка Альва Мюрдаль у 1982 році отримала Нобелівську премію миру разом з Альфонсо Гарсіа Роблесом за діяльність у сфері роззброєння та створення без'ядерних зон.

 

