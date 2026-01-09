Каллас: Захід має відповісти на удари "Орєшніка" посиленням ППО і санкцій

ЄС має терміново посилити підтримку України.

Використання росією балістичної ракети ''Орєшнік'' є свідомою ескалацією війни проти України та сигналом залякування для Європи й США.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X (Twitter).

За її словами, кремль не зацікавлений у мирному врегулюванні, а на дипломатичні зусилля відповідає подальшим нарощуванням ракетних атак і руйнувань.

"путін не хоче миру. Відповіддю росії на дипломатичні зусилля є ще більше ракет і руйнувань. Ця смертоносна схема повторюваних масштабних ударів триватиме, доки ми не допоможемо Україні її зламати", - наголосила Каллас.

Вона зазначила, що, за заявами самої рф, застосування ракети "Орєшнік" має на меті не лише ескалацію бойових дій проти України, а й попередження західних союзників.

Очільниця європейської дипломатії закликала країни ЄС до негайних практичних кроків, зокрема:

передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, використавши наявні національні запаси;

посилити санкційний тиск на росію, щоб суттєво підвищити ціну війни для москви.

"Ми маємо глибше зануритися у власні запаси ППО та негайно їх поставити Україні. Також необхідно ще більше підвищити вартість цієї війни для росії", - підсумувала Каллас.