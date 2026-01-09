Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британська розвідка: "Орєшнік" запустили з Капустіного яру проти Львова

09 січня 2026, 20:35
Британська розвідка:
Вже другий запуск експериментальної балістичної ракети мав стратегічний характер, а у рф таких ракет обмежена кількість.

Британська розвідка повідомила, що запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", якою росія атакувала Україну ввечері 8 січня, був здійснений із Капустіного Яру в Астраханській області РФ. 

Це вже друге відоме застосування цієї експериментальної ракети проти українських міст, і у росії їх, ймовірно, поки небагато, пише Британська розвідка. 

Ракета подолала приблизно 1622 км, а її застосування, швидше за все, мало стратегічний характер, як відповідь Москви на твердження про нібито атаку України на резиденцію путіна 29 грудня 2025 року.

Крім "Орєшніка", під час комбінованої атаки РФ використала близько 200 безпілотників, щонайменше десять різних балістичних ракет та близько десятка крылатих ракет "Калібр", запущених із Чорного моря.

Британська розвідка зазначає, що розробка "Орєшніка" найімовірніше проводилася ще до виходу росії з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності у лютому 2019 року. Імовірно, ця система є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубєж", випробуваної вперше у 2011 році.

Експерти оцінюють, що ракета "Орєшнік" набагато дорожча, ніж інші системи, які росія застосовує проти України, і її кількість у рф, найімовірніше, обмежена.

Нагадаємо, що сьогодні російська ракета "Орєшнік" впала у Львівській області, поруч із польским кордоном: росія завдала комбінованого удару по Львову.  
 
розвідкаВелика Британія

