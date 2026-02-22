Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава Міноборони Британії: Відправка військ в Україну стане знаком перемоги

22 лютого 2026, 17:04
Він готовий розгорнути британські сили, щойно війна завершиться справедливим миром.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хотів би стати першим очільником оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні, як символ завершення війни та досягнення миру.

Про це він сказав в інтерв’ю газета The Telegraph

За словами Гілі, 2026 рік має стати роком завершення повномасштабної війни.

''Немає важчого рішення для міністра оборони, ніж відправлення військ на операцію. Але я хочу бути тим міністром, який відправить британські сили в Україну, бо це означатиме, що війна закінчилася і ми досягли миру'' - наголосив він.

Гілі підкреслив, що безпечна Європа потребує сильної та суверенної України, а Лондон і надалі підтримуватиме Київ. Він також подякував британцям за підтримку українських біженців та відзначив рекордний рівень військової допомоги цього року.

Міністр додав, що Україна не боїться російської агресії, однак остерігається "втоми Заходу". 

"Друзі України не втомляться", - запевнив він, звертаючись до президента Володимир Зеленський.

Напередодні колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон також закликав Британію та союзників якнайшвидше розглянути можливість розгортання військ в Україні.

 
Велика БританіявійськаДжон Гілі Україна

