Польська армія відстежувала політ "Орєшніка" – ЗМІ

Цієї ночі також була піднята протиповітряна оборона.

Україна попередила Варшаву про ймовірне застосування рф ракети "Орєшнік" ще до початку атаки, що дозволило польській армії підготувати системи ППО та відстежити траєкторію гіперзвукової цілі від самого моменту запуску.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

Видання пише, що українська сторона попереджала польську про загрозу балістичних ракет середньої дальності.

Також під час російської атаки Київ також надавав Польщі інформацію про цю ракету і тому польське командування знало параметри польоту та ймовірну ціль об'єкта.

Крім того, його відстежували польські системи моніторингу повітряного простору.

Радіо зазначає, що у зв'язку з російським обстрілом Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило до бойової готовності свої наземні системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що російська ракета "Орєшнік" впала у Львівській області, поруч із польским кордоном.