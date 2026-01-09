Сибіга закликав міжнародних партнерів відреагувати на російський удар по Києву

Він закликав країни, які раніше засудили нібито "атаку України по резиденції путіна", засудити сьогоднішній терористичний удар рф.

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни, які раніше засудили нібито "атаку України по резиденції путіна", засудити сьогоднішній терористичний удар росії по українській території.

Про це міністр написав на Facebook-сторінці.

"Ми очікуємо реакції не лише від Катару, а й від тих держав, які нещодавно засудили, за словами москви, удар української сторони по резиденції путіна. Того удару насправді не було, а реакція була. Тепер ми очікуємо, що ті країни засудять сьогоднішній терористичний акт росії", - йдеться у дописі.

Міністр наголосив, що черговий удар росії є проявом терору проти цивільної інфраструктури та наголосив на важливості посилення міжнародної підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Сибіга зазначив, що партнери України мають відповісти на такий удар силою та єдністю.

"Не повинно бути жодних пауз у посиленні тиску на москву та підтримці України", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, що також сьогодні Київ скликає Радбез ООН через нову ескалацію рф.