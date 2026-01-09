Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга закликав міжнародних партнерів відреагувати на російський удар по Києву

09 січня 2026, 18:21
Сибіга закликав міжнародних партнерів відреагувати на російський удар по Києву
Фото: МЗС України
Він закликав країни, які раніше засудили нібито "атаку України по резиденції путіна", засудити сьогоднішній терористичний удар рф.

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни, які раніше засудили нібито "атаку України по резиденції путіна", засудити сьогоднішній терористичний удар росії по українській території.

Про це міністр написав на Facebook-сторінці.

"Ми очікуємо реакції не лише від Катару, а й від тих держав, які нещодавно засудили, за словами москви, удар української сторони по резиденції путіна. Того удару насправді не було, а реакція була. Тепер ми очікуємо, що ті країни засудять сьогоднішній терористичний акт росії", - йдеться у дописі. 

Міністр наголосив, що черговий удар росії є проявом терору проти цивільної інфраструктури та наголосив на важливості посилення міжнародної підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Сибіга зазначив, що партнери України мають відповісти на такий удар силою та єдністю.

"Не повинно бути жодних пауз у посиленні тиску на москву та підтримці України", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, що також сьогодні Київ скликає Радбез ООН через нову ескалацію рф

 
Андрій Сибігавійна

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється