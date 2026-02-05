Вашингтон і москва відновлюють воєнні контакти після переговорів в Абу-Дабі

Сторони домовляються про військову прозорість.

Американські військові заявили, що 5 лютого Вашингтон і москва домовилися відновити діалог на високому рівні між військовими після переговорів в Абу-Дабі, що може свідчити про крок до нормалізації деяких відносин між США і росією.

Сполучені Штати припинили воєнні комунікації з москвою безпосередньо перед вторгненням росії в Україну.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві американські військові зазначили, що метою відновлення механізму є уникнення прорахунків та ескалації з обох сторін.

"Підтримка діалогу між військовими є важливим фактором глобальної стабільності та миру, яких можна досягти лише за допомогою сили, і забезпечує засоби для підвищення прозорості та деескалації", — йдеться у заяві.

Відновлення діалогу відбулося після того, як командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Алексус Гринкевич провів переговори з високопоставленими російськими та українськими військовими в Абу-Дабі.

В агентстві додають, що навіть після припинення військових переговорів на високому рівні між США і росією, сторони зберегли лінію зв'язку для вирішення надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що США і росія наближаються до угоди про продовження дії договору про контроль над озброєннями New START (СНО-ІІІ), термін дії якого закінчується сьогодні, 5 лютого.