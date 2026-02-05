США та росія домовляються про новий формат контролю над ядерними озброєннями – Axios

Вашингтон і москва координують кроки для збереження режиму ядерного контролю.

Три джерела, обізнані з перебігом переговорів повідомили Axios, що США і росія наближаються до угоди про продовження дії договору про контроль над озброєннями New START (СНО-ІІІ), термін дії якого закінчується сьогодні, 5 лютого.

Два з цих джерел застерегли, що проєкт плану ще потребує схвалення обох президентів. Ще одне джерело підтвердило, що переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі, але не підтвердило, що угода була досягнута.

Зокрема представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори щодо нового договору з російськими чиновниками в кулуарах переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Американський чиновник повідомив, що договір все одно офіційно втратить чинність сьогодні, і його продовження не буде юридично оформлено. Але сторони домовилися дотримуватися його умов і вести переговори щодо нового договору.

"Ми домовилися з росією діяти в дусі доброї волі та розпочати обговорення шляхів його оновлення", — заявив представник США.

У Axios додають, що головною причиною скептичного ставлення Білого дому до продовження дії нового договору СНО було те, що він не обмежує Китай, який має набагато менший, але швидко зростаючий арсенал.

4 лютого Папа Лев закликав лідерів росії та США поновити останній договір про контроль над ядерною зброєю, New START, який обмежує кількість стратегічної ядерної зброї, розгорнутої кожною країною.

Папа Римський Лев під час щотижневої аудієнції у Ватикані заявив, що поточна ситуація у світі "вимагає зробити все можливе, щоб запобігти новій гонці озброєнь".