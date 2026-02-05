Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Посол США у Польщі розірвав контакти зі спікером парламенту через критику Трампа

05 лютого 2026, 20:26
Посол США у Польщі розірвав контакти зі спікером парламенту через критику Трампа
Фото: з вільних джерел
Політик відмовився підтримати кандидатуру президента США на Нобелівську премію.

Посол США у Польщі Том Роуз обірвав звʼязки зі спікером парламентом Польщі Влодзімежом Чажастим після того, як той розкритикував політику президента Дональда Трампа та відмовився підтримати його амбіції щодо отримання Нобелівської премії миру. Він звинуватив польського політика в образі американського лідера.

Про це пише Reuters.

Гаряча дискусія в соціальних мережах викликала реакцію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він відповів послу США, що союзники "повинні поважати один одного, а не читати лекції".

Своєю чергою речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лескевич заявив, що "правляча коаліція обрала спікером парламенту людину, яка не розуміє важливості та значення альянсів". Таким чином, дискусія висвітлила розбіжності між урядом Туска та набагато більш націоналістичною опозицією, частиною якої є президент Навроцький. 

Чажастий заявляв, що не підтримає ініціативу, висунуту спікером Палати представників США Майком Джонсоном та спікером Кнесету Ізраїлю Аміром Оханою, щодо об'єднання голів парламентів для висунення кандидатури Трампа на Нобелівську премію миру у 2026 році. Він наголосив, що американський президент "дестабілізує ситуацію" в міжнародних організаціях, представляючи політику сили та "використовуючи силу для проведення транзакційної політики". 

"Все це означає, що я не підтримаю висунення кандидатури президента Трампа на Нобелівську премію, оскільки він цього не заслуговує", — заявив польський спікер.

"Обурливі та нічим не спровоковані образи, спрямовані на президента Трампа, зробили його (спікера) серйозною перешкодою для наших чудових відносин з прем'єр-міністром Туском та його урядом. Ми не дозволимо нікому шкодити американо-польським відносинам, а також не виявляти неповагу (до Трампа), який так багато зробив для Польщі та польського народу", — відповів йому американський посол. 

У відповідь Чажастий заявив, що шкодує про реакцію посла. Проте наголосив, що не змінить своєї позиції з фундаментальних питань.

