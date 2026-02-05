Азербайджан засудив колишніх лідерів Нагірного Карабаху до довічного ув'язнення

До довічного ув’язнення засуджено колишнього "президента" Араїка Арутюняна та високопосадовців Давида Манукяна, Давида Ішханяна, Левона Мнацаканяна та Давида Бабаяна.

Військовий суд Баку виніс вироки колишнім лідерам невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Про це повідомляє Bloomberg.

До довічного ув’язнення засуджено колишнього "президента" Араїка Арутюняна та високопосадовців Давида Манукяна, Давида Ішханяна, Левона Мнацаканяна та Давида Бабаяна. Ще двоє колишніх "президентів", Аркадій Гукасян і Бако Саакян, отримали по 20 років, оскільки місцеве законодавство забороняє довічне ув’язнення для осіб віком понад 65 років.

Ще семеро вірменських підсудних засуджені до 15–19 років ув’язнення. Обвинувачені визнані винними у підготовці та веденні агресивної війни, порушенні законів війни, тероризмі та силовому захопленні влади.

Судові процеси почалися після блискавичної операції Азербайджану у вересні 2023 року, коли країна встановила повний контроль над Нагірним Карабахом. Вірменія та обвинувачені назвали судові процеси політично мотивованими.

Окремий процес триває над колишнім московським банкіром Рубеном Варданяном, який обіймав посаду державного міністра в Карабасі та був затриманий під час спроби втекти до Вірменії.

Нагірний Карабах і сім навколишніх районів десятиліттями контролювалися вірменськими силами після війни на початку 1990-х років. Воєнні дії поновилися у 2020 році, коли Азербайджан захопив частину регіону в результаті 44-денної війни.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду, що передбачає створення транзитного коридору під назвою "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".