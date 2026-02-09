Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Віцепрезидент США відвідає Вірменію та Азербайджан

09 лютого 2026, 16:34
Віцепрезидент США відвідає Вірменію та Азербайджан
Wikipedia
Він планує обговорити реалізації транзитного коридору, узгодженого за посередництва Вашингтона.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс цього тижня здійснить візити до Вірменії та Азербайджану з метою закріплення домовленостей щодо будівництва торговельного транзитного коридору, узгодженого сторонами у серпні минулого року.

Про це інформує агенція Reuters.

Дводенний візит Венс розпочне у понеділок, 9 лютого, з поїздки до Вірменії. У Єревані він проведе переговори з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном, після чого сторони планують зробити спільні заяви для преси.

Як повідомили у Білому домі, у середу та четвер віцепрезидент США відвідає Азербайджан.

Під час поїздок Венс просуватиме реалізацію проєкту "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) – 43-кілометрового транзитного коридору, який має пройти через південні регіони Вірменії та забезпечити Азербайджану пряме сполучення з його ексклавом Нахічевань.

Згідно з тристоронньою угодою між США, Азербайджаном і Вірменією, американська приватна компанія TRIPP Development Company отримала ексклюзивні права на розробку проєкту. Водночас Вірменія зберігає повний суверенітет над своїми кордонами, митним контролем, податковою політикою та питаннями безпеки.

Зазначимо, що у серпні президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали відповідну угоду у Білому домі за участі президента США Дональда Трампа.

Раніше Пашинян заявляв, що практична реалізація проєкту транзитного коридору, включно з початком будівельних робіт, запланована на 2026 рік.

 
Джей Ді ВенсВірменіяАзербайджан

Останні матеріали

Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється