Віцепрезидент США відвідає Вірменію та Азербайджан

Він планує обговорити реалізації транзитного коридору, узгодженого за посередництва Вашингтона.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс цього тижня здійснить візити до Вірменії та Азербайджану з метою закріплення домовленостей щодо будівництва торговельного транзитного коридору, узгодженого сторонами у серпні минулого року.

Про це інформує агенція Reuters.

Дводенний візит Венс розпочне у понеділок, 9 лютого, з поїздки до Вірменії. У Єревані він проведе переговори з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном, після чого сторони планують зробити спільні заяви для преси.

Як повідомили у Білому домі, у середу та четвер віцепрезидент США відвідає Азербайджан.

Під час поїздок Венс просуватиме реалізацію проєкту "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) – 43-кілометрового транзитного коридору, який має пройти через південні регіони Вірменії та забезпечити Азербайджану пряме сполучення з його ексклавом Нахічевань.

Згідно з тристоронньою угодою між США, Азербайджаном і Вірменією, американська приватна компанія TRIPP Development Company отримала ексклюзивні права на розробку проєкту. Водночас Вірменія зберігає повний суверенітет над своїми кордонами, митним контролем, податковою політикою та питаннями безпеки.

Зазначимо, що у серпні президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали відповідну угоду у Білому домі за участі президента США Дональда Трампа.

Раніше Пашинян заявляв, що практична реалізація проєкту транзитного коридору, включно з початком будівельних робіт, запланована на 2026 рік.