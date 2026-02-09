Віцепрезидент США відвідає Вірменію та Азербайджан
Віцепрезидент США Джей Ді Венс цього тижня здійснить візити до Вірменії та Азербайджану з метою закріплення домовленостей щодо будівництва торговельного транзитного коридору, узгодженого сторонами у серпні минулого року.
Про це інформує агенція Reuters.
Дводенний візит Венс розпочне у понеділок, 9 лютого, з поїздки до Вірменії. У Єревані він проведе переговори з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном, після чого сторони планують зробити спільні заяви для преси.
Як повідомили у Білому домі, у середу та четвер віцепрезидент США відвідає Азербайджан.
Під час поїздок Венс просуватиме реалізацію проєкту "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) – 43-кілометрового транзитного коридору, який має пройти через південні регіони Вірменії та забезпечити Азербайджану пряме сполучення з його ексклавом Нахічевань.
Згідно з тристоронньою угодою між США, Азербайджаном і Вірменією, американська приватна компанія TRIPP Development Company отримала ексклюзивні права на розробку проєкту. Водночас Вірменія зберігає повний суверенітет над своїми кордонами, митним контролем, податковою політикою та питаннями безпеки.
Зазначимо, що у серпні президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали відповідну угоду у Білому домі за участі президента США Дональда Трампа.
Раніше Пашинян заявляв, що практична реалізація проєкту транзитного коридору, включно з початком будівельних робіт, запланована на 2026 рік.