США інвестуватимуть в енергетику Вірменії, щоб зменшити її залежність від росії

10 лютого 2026, 15:33
Фото: з відкритих джерел
Договір передбачає до 9 мільярдів доларів потенційних інвестицій.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс підписав угоду про цивільне ядерне співробітництво з Вірменією. 
 
Про це пише Bloomberg.
 
Вірменія давно прагне зменшити свою залежність від російської енергетики. Договір встановлює правову базу для експорту палива, ядерних технологій та послуг американських компаній до Вірменії. 
 
Іноземні інвестиції створюють конкуренцію для атомної електростанції у вірменському місті Мецамор, яка нині постачає близько 40% електроенергії країни. Компанії зможуть узяти участь у конкурсі на заміну електростанції.
 
"Це класичний безпрограшний варіант як для Вірменії, так і для США. Це означає посилення енергетичної безпеки для моєї країни, посилення енергетичної безпеки для Вірменії, а також створення нових робочих місць", — сказав Венс на брифінгу в Єревані, передає Bloomberg. 
 
Напередодні приїзду віцепрезидента США російська енергетична компанія "Росатом" пропонувала представникам Вірменії в москві "всеосяжну співпрацю щодо нових ядерних можливостей". Мецаморська АЕС експлуатується "Росатомом", а ядерне паливо для станції імпортується з росії.
 
Уряд вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна вважає, що відхід від російської енергетики є стратегічним кроком, а не суто комерційним. За словами Пашиняна, Вірменія також отримає партію американських безпілотників на суму 11 мільйонів доларів.
Вірменіявійна в Україніросія окупанти

