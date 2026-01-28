ЄС виділив Вірменії €20 млн військової допомоги

За його даними, це найбільший на сьогодні пакет нелетальної військової допомоги для Єревана, який надається в межах Європейського фонду миру.

Посли країн-членів ЄС у середу схвалили виділення Вірменії пакета військової допомоги на 20 мільйонів євро, який включає лише нелетальні засоби.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, посилаючись на власні джерела.

За його даними, це найбільший на сьогодні пакет нелетальної військової допомоги для Єревана, який надається в межах Європейського фонду миру.

"Сьогодні посли ЄС схвалили найбільший на сьогодні пакет нелетальної військової допомоги для Вірменії – 20 мільйонів євро – у рамках Європейського фонду миру", – зазначив Джозвяк.

Він додав, що це рішення також демонструє поступове зближення Вірменії з ЄС на тлі підготовки до вирішальних парламентських виборів у країні, які відбудуться цього року.