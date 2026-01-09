Київ скликає Радбез ООН через нову ескалацію рф

Україна вимагає міжнародної реакції та відповідальності агресора.

МЗС України ініціювало термінове засідання Ради Безпеки ООН та засідання Ради Україна – НАТО через застосуванням росією балістичної ракети по Львівській області.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, використання балістичних ракет проти цивільних регіонів є грубим порушенням міжнародного права та свідчить про подальшу ескалацію з боку росії. Київ уже розпочав процедури скликання екстрених засідань, щоб домогтися міжнародної реакції та притягнення рф до відповідальності.

"росія застосувала балістичну ракету по Львівській області. Ми скликаємо засідання Ради Безпеки ООН та Ради Україна – НАТО. Цей терор не може залишатися безкарним", – наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що в ніч на 9 січня під російським ударом опинилися Київ і Львів, а раніше цього тижня – Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг. За його словами, москва остаточно відкинула дипломатичні шляхи врегулювання та продовжує системні атаки на цивільне населення.

Водночас у кремлі офіційно підтвердили застосування балістичного озброєння по Львівщині. Пропаганда рф намагається виправдати атаку, поширюючи фейкові заяви про нібито загрозу керівництву росії. У МЗС України такі твердження назвали спробою відвернути увагу від реальних злочинів проти мирних українців.

Глава МЗС закликав міжнародних партнерів до конкретних кроків у відповідь на ескалацію, зокрема до посилення української протиповітряної оборони, запровадження нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та публічного засудження використання балістичних ракет проти цивільних регіонів.

Сьогодні вночі росія застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області.