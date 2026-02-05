Урядовці рф попередили путіна про масштабну економічну кризу вже за кілька місяців – WP

За словами джерела WP, поступово попередження путіну про прийдешню економічну кризу стають дедалі наполегливішими.

Диктатора владіміра путіна урядовці попередили про настання масштабної економічної кризи в рф за три-чотири місяці — до початку літа 2026 року.

Про це пише The Washington Post із посиланням на власне інформоване джерело.

"Чиновники фінансового блоку уряду попередили президента владіміра путіна про те, що вже найближчими місяцями в країні може вибухнути економічна криза", — пише видання.

"Чиновники попереджають, що падіння доходів означає, що без подальшого підвищення податків дефіцит бюджету рф лише зростатиме, тоді як тиск на російську банківську систему посилюється через високі відсоткові ставки та активне кредитування корпорацій для фінансування війни", — пише видання.

Один московський бізнесмен сказав WP, що криза може настати через «три або чотири місяці». За його інформацією, з’являються ознаки, що реальна інфляція зростає в рф набагато швидше, ніж офіційно озвучені Кремлем 6% — навіть попри те, що відсоткові ставки утримуються Центробанком на високому рівні в 16%.

"Ознаками зростаючого напруження в економіці є найбільша кількість закриттів ресторанів у москві з часу пандемії та вимушені звільнення тисяч працівників через зростання витрат, сказав цей бізнесмен на умовах анонімності", — сказав він.