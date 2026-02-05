Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між росією та Україною

Трамп заявив, що США — "наймогутніша країна у світі".

Президент США Дональд Трамп заявив, що запобіг "розв’язанню ядерних воєн" по всьому світу — зокрема й "між росією та Україною".

Відповідний пост він опублікував 5 лютого у своїй соцмережі TruthSocial.

"Я запобіг розв’язанню ядерних воєн по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також росією та Україною", — заявив він.

Крім того, президент Трамп розкритикував Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ або New START) між США і росією, дія якого закінчується якраз 5 лютого.

"Замість того, щоб продовжувати New START (погано узгоджену зі Сполученими Штатами угоду, яку, крім усього іншого, грубо порушують), ми повинні доручити нашим експертам з ядерної зброї розробити новий, вдосконалений і модернізований договір, який діятиме протягом довгого часу", — сказав він.

Крім того, Трамп заявив, що США — "наймогутніша країна у світі".

"Протягом свого першого терміну я повністю перебудував збройні сили, зокрема створив нові та модернізував багато наявних ядерних озброєнь. Я також додав космічні війська і зараз продовжую перебудовувати наші збройні сили на небаченому раніше рівні. Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Другої світової війни — Айова, Міссурі, Алабама та інші", — підсумував він.