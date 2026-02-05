На тлі угоди США та Індії Китай отримує рекордні знижки на російську нафту

Цьому посприяла заява президента США Дональда Трампа про укладання торговельної угоди з Індією.

Знижки на російську нафту для Китаю цього тижня досягли нового рекорду. Цьому посприяла заява президента США Дональда Трампа про укладання торговельної угоди з Індією, яка передбачає, що Нью-Делі припинить імпорт російської нафти.

За даними джерел агенства Reuters, знижки на нафту марки ESPO Blend з 7-8 доларів в останні місяці збільшилися цього тижня до майже 9 доларів за барель. При цьому прогнозується збільшення знижки і на найпопулярнішу російську нафту марки Urals, яка експортується з портів на Балтиці до Індії. Наразі диконт складає 12 доларів за барель.

Аналітик компанії Vortexa Емма Лі зазначає, що відмова Індії від російської нафти, ймовірно, збільшить розмір знижок на неї, що стимулюватиме приватні НПЗ Китаю збільшувати її імпорт. Вона додала, що "китайські державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі російської нафти з жовтня, коли США наклали санкції на російських виробників "Лукойл" та "Роснєфть".

Втім аналітики JPMorgan вважають, що навіть в разі укладання торговельної угоди з США Індія повністю не відмовиться від російської нафти.

"Базовий сценарій передбачає, що після укладення торговельної угоди Індія імпортуватиме російську нафту в обсязі від 800 000 до 1 мільйона барелів на день", - зазначають аналітики.