ПОЛІТИКА

Індія відновила експорт авіапалива до ЄС після санкцій проти російської нафти

05 лютого 2026, 17:05
Індія відновила експорт авіапалива до ЄС після санкцій проти російської нафти
Фото: з вільного доступу
Індія є одним із найбільших покупців російської сирої нафти, тому ринок уважно стежить за експортом переробленого палива до Європи після запровадження обмежень ЄС.

Індійська компанія Reliance Industries вперше після набуття чинності заборони ЄС на імпорт продукції з російської нафти експортувала авіаційне паливо до Європи.

Про це повідомляє Reuters.

За даними відстеження суден та торговельних джерел, танкер Liwa-V класу Aframax, зафрахтований Reliance, частково розвантажив близько 390 тисяч барелів реактивного палива в італійському порту Ф’юмічіно поблизу Риму у період з 1 по 4 лютого. Це приблизно половина вантажу судна.

Зазначається, що танкер прибув до Італії ще на початку січня, однак розвантаження затрималося майже на три тижні. У компанії пояснили це несприятливими погодними умовами.

"Розвантаження було відкладене через негоду. Судно вже вивантажило значну частину вантажу та очікує можливості завершити операцію", - заявив речник Reliance Industries.

Індія є одним із найбільших покупців російської сирої нафти, тому ринок уважно стежить за експортом переробленого палива до Європи після запровадження обмежень ЄС.

Reliance управляє двома нафтопереробними заводами у Джамнагарі, один із яких орієнтований на експорт.

Ще 20 листопада компанія повідомила про припинення переробки російської нафти на експортному підприємстві.

У Reliance також наголосили, що надали європейським покупцям письмові підтвердження про відсутність російської нафти у складі палива, яке постачається до ЄС.

За даними Kpler, минулого року Індія експортувала до Європи 4,1 млн тонн авіаційного палива, що майже утричі більше, ніж у 2021 році. У період з 2022 по 2025 роки країна забезпечувала близько 15% імпорту реактивного палива до Європи.

Водночас, за інформацією аналітиків, у січні до Європи прямує лише ще одна партія індійського авіапалива, а поставки дизельного палива з Індії до ЄС після заборони досі не фіксувалися.

