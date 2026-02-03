США та Індія домовилися про нову торговельну угоду
03 лютого 2026, 16:53
Трамп заявив, що після переговорів з прем’єр-міністром Індії обидві країни домовилися знизити тарифи та розширити торгівлю.
Президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення торговельних тарифів для Індії. За його словами, Індія замінить закупівлю російської нафти сировиною із США та Венесуели, проте прем'єр-міністр Нарендра Моді не підтверджує цього, хоч і не спростовує.
Про це пише New York Times.
Напередодні Трамп написав про свою розмову з Моді. Американський президент заявив про торговельну угоду між країнами, яка передбачає зниження індійських тарифів з 25% до 18%.
Трамп також згадав, що Індія планує поступово перестати купувати російську нафту та імпортувати більше зі Сполучених Штатів та Венесуели. Індійський прем'єр подякував Трампу в соцмережі X, проте жодним чином не згадав про скорочення закупівель російської нафти.
"Велика подяка президенту Трампу від імені 1,4 мільярда жителів Індії за це чудове оголошення. Коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це дає користь нашим людям і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці", — написав Моді.
Не відреагував прем'єр також на заяву Трампа про те, що Індія витратить 500 мільярдів доларів на американські товари та сировину.
Однією з передумов покращення відносин США та Індії може бути призначення близького соратника Трампа Серджіо Гора послом Нью-Делі, пише NYT. Певний вплив на дії Трампа також може мати угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією, яку сторони уклали після майже 20 років зі старту переговорів.
За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт Індією російської нафти в січні знизився до 1,1 мільйона барелів на день — найменшого значення з листопада 2022 року. Імпорт Індії американської нафти зростає, проте залишається на чверть меншим за закупівлю російської.