США та Індія домовилися про нову торговельну угоду

Трамп заявив, що після переговорів з прем’єр-міністром Індії обидві країни домовилися знизити тарифи та розширити торгівлю.

Президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення торговельних тарифів для Індії. За його словами, Індія замінить закупівлю російської нафти сировиною із США та Венесуели, проте прем'єр-міністр Нарендра Моді не підтверджує цього, хоч і не спростовує.

Про це пише New York Times.

Напередодні Трамп написав про свою розмову з Моді. Американський президент заявив про торговельну угоду між країнами, яка передбачає зниження індійських тарифів з 25% до 18%.

Трамп також згадав, що Індія планує поступово перестати купувати російську нафту та імпортувати більше зі Сполучених Штатів та Венесуели. Індійський прем'єр подякував Трампу в соцмережі X, проте жодним чином не згадав про скорочення закупівель російської нафти.