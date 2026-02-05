Польща подякувала Маску за відключення російських військових від Starlink

5 лютого термінали у російських військових перестали працювати.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський подякував мільярдеру Ілону Маску за відключення російських військових від системи супутникового зв’язку Starlink.

Польський міністр відреагував на повідомлення російських військових блогерів про масове відключення терміналів Starlink, які використовуються армією рф. "Краще пізно, ніж ніколи. Дякую, Ілоне Маск", – написав Сікорський у соцмережі Х.

Нагадаємо, 27 січня міністр закликав Маска зупинити використання російськими військами Starlink для ударів по українських містах. У відповідь бізнесмен назвав Сікорського "слинявим недоумком" та підкреслив, що Starlink є критично важливим для української армії.

Згодом Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова щодо блокування використання Starlink на російських ударних безпілотниках. 5 лютого термінали у російських військових перестали працювати, що значно ускладнило координацію їхніх дій по всій лінії фронту.