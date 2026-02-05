росія вислала німецького дипломата у відповідь на звинувачення у шпигунстві

москва реагує на дії Берліна.

Міністерство закордонних справ росії заявило 5 лютого, що вислало німецького дипломата у відповідь на, за його словами, необґрунтоване вислання німецькою стороною російського дипломата, якого звинуватили у шпигунстві у січні.

У заяві міністерства стверджується, що німецькі звинувачення щодо шпигунської діяльності російського дипломата нібито були сфабриковані та є провокацією.

Про це інформує Reuters.

Німецький політик з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що з Німеччини потрібно вислати всіх російських дипломатів, які лишилися в країні. Він висловився і щодо закриття російських установ у Німеччині.

"Ми повинні вислати будь-яких агентів та дипломатів, що залишилися»… Крім того, доцільно було б закрити Російський дім у Берліні та інші установи", – зазначив Кізеветтер.

У виданні пояснили, що "російський дім" організовує культурні заходи ти мовні курси. Ним керує російська урядова агенція, що належить до Міністерства закордонних справ рф та входить до санкційного списку ЄС. У Євросоюзі вважають, що що агенція протягом багатьох років діє "як парасолькова організація для мережі російських співвітчизників та агентів впливу" і займається кремлівською пропагандою.

Щодо ситуації з кібербезпекою в Німеччині, Кізеветтер говорив про "значне зростання загрози кібератак з боку державних суб'єктів". В основному це атаки з росії, яка має "арсенал програмного забезпечення та кібервійськ".