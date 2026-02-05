Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершено: Умєров повідомив про результати

Відзначається, що обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Другі тристоронні переговори за участі представників України, США та росії завершилися 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах досягнення тривалого миру. Зокрема, сторони домовилися про перший за п’ять місяців обмін полоненими — додому повернулися 157 українців.

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемир’я та моніторингу припинення воєнних дій", — додав Умєров. Делегації поінформують свої столиці про результати зустрічей і продовжать консультації найближчими тижнями.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наступні перемовини можуть відбутися у США. "Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним і тривалим, позбавивши росію апетиту воювати далі", — підкреслив Зеленський.

Перші тристоронні переговори в Абу-Дабі проходили 23–24 січня. Тоді сторони домовилися обговорити питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами.

В українській делегації брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник Буданова Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та радник голови Офісу президента Олександр Бевз.

Від США участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл і Алекс Гринкевич. російську сторону представляли високопоставлені військові.