Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершено: Умєров повідомив про результати

05 лютого 2026, 20:06
Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершено: Умєров повідомив про результати
Фото: MoFA وزارة الخارجية / X
Відзначається, що обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Другі тристоронні переговори за участі представників України, США та росії завершилися 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах досягнення тривалого миру. Зокрема, сторони домовилися про перший за п’ять місяців обмін полоненими — додому повернулися 157 українців.

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемир’я та моніторингу припинення воєнних дій", — додав Умєров. Делегації поінформують свої столиці про результати зустрічей і продовжать консультації найближчими тижнями.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наступні перемовини можуть відбутися у США. "Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним і тривалим, позбавивши росію апетиту воювати далі", — підкреслив Зеленський.

Перші тристоронні переговори в Абу-Дабі проходили 23–24 січня. Тоді сторони домовилися обговорити питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами.

В українській делегації брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник Буданова Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та радник голови Офісу президента Олександр Бевз.

Від США участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл і Алекс Гринкевич. російську сторону представляли високопоставлені військові.

війнапереговориРустем УмєровВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється