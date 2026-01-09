Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На борту затриманого у США російського танкера перебувають українці – посольство

09 січня 2026, 18:44
На борту затриманого у США російського танкера перебувають українці – посольство
Фото: expres.ua
МЗС перебуває у постійному контакті з американськими органами для забезпечення консульського доступу.

Серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США російського судна Bella 1 є громадяни України.

Про це повідомили "Європейській правді" у посольстві України в США, дипломатична місія перебуває у постійному контакті з американськими компетентними органами. 

Українських громадян уже поінформовано про необхідність забезпечення консульського доступу, а подальші кроки визначатимуться після встановлення всіх обставин.

"Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв'язку з українськими громадянами", – заявили у дипмісії.

За даними російського каналу, на борту перебувають 20 українців, шість громадян Грузії та двоє росіян. 

У посольстві не уточнили, чи збігаються ці цифри з їхніми даними.

Днями ми писали, що підсанкційні танкери поблизу Венесуели змінили прапори на російські. Один із них – судно Bella 1.

 

СШАтіньовий флот

