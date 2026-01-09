На борту затриманого у США російського танкера перебувають українці – посольство
Серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США російського судна Bella 1 є громадяни України.
Про це повідомили "Європейській правді" у посольстві України в США, дипломатична місія перебуває у постійному контакті з американськими компетентними органами.
Українських громадян уже поінформовано про необхідність забезпечення консульського доступу, а подальші кроки визначатимуться після встановлення всіх обставин.
"Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв'язку з українськими громадянами", – заявили у дипмісії.
За даними російського каналу, на борту перебувають 20 українців, шість громадян Грузії та двоє росіян.
У посольстві не уточнили, чи збігаються ці цифри з їхніми даними.
Днями ми писали, що підсанкційні танкери поблизу Венесуели змінили прапори на російські. Один із них – судно Bella 1.