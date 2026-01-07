Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Підсанкційні танкери поблизу Венесуели змінили прапори на російські — NYT

07 січня 2026, 15:41
Підсанкційні танкери поблизу Венесуели змінили прапори на російські — NYT
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Таким чином москва намагається легалізувати "тіньовий флот".

П’ять нафтових танкерів, що перебувають під санкціями США та раніше знаходилися поблизу берегів Венесуели, офіційно змінили прапори на російські.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, таким чином москва намагається легалізувати "тіньовий флот", який використовується для перевезення російської та іранської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Перереєстрація суден відбулася, коли вони стояли на рейді неподалік Венесуели — країни, що також перебуває під жорсткими західними санкціями. Згідно з інформацією російського морського реєстру судноплавства, під прапор рф перейшли танкери Bella 1 та Hyperion, а також ще три судна, які протягом останніх днів перебували у венесуельських водах.

Усі п’ять танкерів включені до санкційних списків США через транспортування російської або іранської нафти. Після зміни реєстрації вони вказали портами приписки російські міста Сочі та Таганрог.

The New York Times також зазначає, що один із танкерів уже покинув територіальні води Венесуели, попри оголошену США морську блокаду щодо підсанкційних суден.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про запровадження морської блокади танкерів, які перевозять російську, венесуельську та іранську нафту. Вашингтон розглядає такі судна як ключовий інструмент обходу санкцій, запроваджених проти енергетичних секторів цих країн.

санкціїВенесуелаТіньовий флот рф

Останні матеріали

Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється