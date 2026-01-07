Підсанкційні танкери поблизу Венесуели змінили прапори на російські — NYT

Таким чином москва намагається легалізувати "тіньовий флот".

П’ять нафтових танкерів, що перебувають під санкціями США та раніше знаходилися поблизу берегів Венесуели, офіційно змінили прапори на російські.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, таким чином москва намагається легалізувати "тіньовий флот", який використовується для перевезення російської та іранської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Перереєстрація суден відбулася, коли вони стояли на рейді неподалік Венесуели — країни, що також перебуває під жорсткими західними санкціями. Згідно з інформацією російського морського реєстру судноплавства, під прапор рф перейшли танкери Bella 1 та Hyperion, а також ще три судна, які протягом останніх днів перебували у венесуельських водах.

Усі п’ять танкерів включені до санкційних списків США через транспортування російської або іранської нафти. Після зміни реєстрації вони вказали портами приписки російські міста Сочі та Таганрог.

The New York Times також зазначає, що один із танкерів уже покинув територіальні води Венесуели, попри оголошену США морську блокаду щодо підсанкційних суден.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про запровадження морської блокади танкерів, які перевозять російську, венесуельську та іранську нафту. Вашингтон розглядає такі судна як ключовий інструмент обходу санкцій, запроваджених проти енергетичних секторів цих країн.