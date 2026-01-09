Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Шість років після збиття рейсу PS752: родини вшанували пам'ять загиблих

09 січня 2026, 19:56
Шість років після збиття рейсу PS752: родини вшанували пам'ять загиблих
Фото: з вільних джерел
Пам'ятні заходи відбулися в Ірані та Канаді за участю родин жертв і урядових представників.

У шості роковини збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752, ураженого ракетами Корпусу вартових ісламської революції, родичі загиблих провели пам’ятні заходи в Ірані та Канаді.

В Ірані частина сімей загиблих зібралася безпосередньо на місці трагедії поблизу міста Шахідшехр у провінції Тегеран, щоб вшанувати пам’ять своїх близьких.

У Канаді урочиста церемонія відбулася в районі Річмонд-Гілл на півночі Великого Торонто за участю кількох міністрів федерального уряду. Організатором заходу виступила Асоціація сімей загиблих рейсу PS752.

 
PS752

