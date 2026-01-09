Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція може вийти з НАТО через політику Трампа

09 січня 2026, 21:16
Франція може вийти з НАТО через політику Трампа
Фото: з вільного доступу

Французька віцепрезидентка парламенту Клеманс Гетте ініціювала розгляд резолюції щодо виходу країни з НАТО через дії президента США Дональда Трампа. 

Про це вона повідомила у соцмережі X (Twitter).

За словами Гетте, Франція має переглянути свою участь у Північноатлантичному альянсі, який, на її думку, ''підпорядкований Сполученим Штатам''. Вона запропонувала розглянути плановий вихід країни з інтегрованого командування НАТО.

"Більше ніж будь-коли постає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому союзі, очолюваному США. Я подаю пропозицію про резолюцію щодо планового виходу з НАТО, починаючи з її інтегрованого командування", - зазначила Гетте.

Як приклад політики Вашингтона, яку вона критикує, віцепрезидентка парламенту назвала викрадення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, наміри Трампа щодо Гренландії та, на її думку, підтримку геноциду в Палестині.

"Сполучені Штати Трампа бомбардують народи, повністю порушуючи міжнародне право", - додала Гетте.

Ініціатива Гетте стала частиною ширшого обговорення у Франції ролі країни у НАТО на тлі суперечливої політики США.

 
ФранціяНАТО

