Син Кадирова пригрозив Зеленському "операцією без оголошення"

09 січня 2026, 20:44
Син Кадирова пригрозив Зеленському
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
Він пообіцяв силоміць "знайти і привезти українського президента до Грозного як воєнного злочинця.

18-річний помічник та син голови Чечні та секретар Ради безпеки республіки Адам Кадиров виступив із жорсткими погрозами на адресу президента України Володимира Зеленського. 

У своїх соцмережах він заявив про готовність силоміць "привезти" українського лідера до Грозного як «воєнного злочинця», якщо на це надійде наказ від Володимира путіна або його батька Рамзана Кадирова.

За словами Кадирова-молодшого, операція нібито відбудеться без попереджень і публічних заяв.

"Якщо Верховний головнокомандувач Володимир Володимирович путін або мій батько скажуть слово, ми знайдемо тебе будь-де це лише питання часу. Ми просто приїдемо і заберемо тебе", - заявив той. 

Він також заявив, що Зеленського планують доправити до Грозного не як главу держави, а для так званого ''суду''.
"І привеземо тебе сюди не як президента, а як воєнного злочинця", - зазначив Кадиров.

Погрози пролунали у відповідь на нещодавні заяви Володимира Зеленського, який, звертаючись до Дональда Трампа, закликав застосувати жорсткі інструменти тиску на рф та її союзників. Президент України провів паралель із операцією проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, наголосивши, що подібні дії можуть мати швидкий і показовий результат.

Зазначимо, що раніше з аналогічними погрозами на адресу України та її керівництва неодноразово виступав і Рамзан Кадиров.

Нагадаємо, що в кінці року Кадирова екстрено госпіталізували в москві.

 

