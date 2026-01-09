Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Видобуток нафти в росії обвалився через санкції США

09 січня 2026, 17:19
Видобуток нафти в росії обвалився через санкції США
Було зафіксовано рекордне падіння видобутку сирої нафти за 18 місяців.

росія в грудні 2025 року зафіксувала масштабне падіння видобутку сирої нафти, рекордне за останні 18 місяців. Причинами цього стали західні санкції та удари України по нафтопереробній інфраструктурі. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За даними джерел видання, знайомих із урядовою статистикою, в грудні РФ видобувала 9,326 млн барелів нафти на день на 100 тисяч менше, ніж у листопаді, та на 250 тисяч менше за ліміт, встановлений для росії угодою ОПЕК+.

Падіння видобутку зумовлене тим, що західні санкції серйозно вплинули на дві найбільші російські нафтовидобувні компанії. Багато вантажів застрягли у морі через побоювання вторинних санкцій, а Україна провела серію масштабних атак на нафтову інфраструктуру рф.

"російські вантажі накопичуються в морі на тлі ознак небажання деяких покупців їх купувати після масштабних санкцій США, спрямованих проти двох найбільших виробників країни", – зазначає видання.

Станом на кінець грудня у морі перебувало понад 185 млн барелів російської нафти у танкерах через санкції. Ключові покупці, зокрема Індія, шукають шляхи обходу американських обмежень.

Наприкінці 2025 року Україна вперше атакувала російські нафтові родовища на Каспії та танкери «тіньового флоту», які перевозять нафту в обхід санкцій.

"Атаки на кораблі змусили деякі судна обирати обхідні маршрути, а щонайменше один власник танкерів став обережнішим у співпраці з росією", – пише Bloomberg.

Попередній аналогічний спад видобутку в рф спостерігався у червні 2024 року під час скорочень за угодою ОПЕК+, однак після цього Кремль збільшував видобуток, нехтуючи квотами картелю.

 

Росіянафтасанкції

