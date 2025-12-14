Зеленський сформував компромісну позицію щодо мирного плану Трампа — WSJ

У найближчі дні президент України планує особисто донести свою позицію американській стороні під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський за підтримки європейських союзників сформував виважену відповідь на мирний план президента США Дональда Трампа, яка ґрунтується на підході "так, але…".

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Зеленський демонструє готовність рухатися в руслі ініціатив США, водночас уникаючи кроків, які могли б підірвати політичну довіру всередині країни. Зокрема, він погоджується на проведення виборів, але лише за умови припинення вогню. Також президент України допускає обмеження чисельності Збройних сил, однак не нижче нинішнього рівня.

Окремо Зеленський прокоментував питання Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військами. За його словами, росія може мати певну роль у майбутньому функціонуванні об’єкта, однак контроль над АЕС мають здійснювати Україна та США.

"Ми не зраджуємо нашу країну і не відмовляємося від незалежності, але залишаємося конструктивними", — наголосив Зеленський 11 грудня.

WSJ зазначає, що переговорні позиції українського лідера цього тижня були підсилені успішними діями ЗСУ в районі Куп’янська. Зеленський підкреслив, що сильні позиції України на фронті трансформуються у сильні аргументи за столом переговорів.

У найближчі дні президент України планує особисто донести свою позицію американській стороні під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Берліні.

Видання нагадує, що початковий 28-пунктний мирний план США, запропонований наприкінці листопада, містив низку положень, які в Києві вважали неприйнятними, зокрема заборону вступу України до НАТО, вимогу швидкого проведення виборів та територіальні поступки. Після консультацій з європейськими лідерами Зеленський ініціював перегляд документа, не відкидаючи його повністю, щоб зберегти діалог із Вашингтоном.

Особливу стурбованість Києва викликають пропозиції щодо створення «демілітаризованої зони» на неокупованих територіях Донеччини. Зеленський наполягає на чітких механізмах контролю та безпеки, ставлячи питання, які мають запобігти можливому просуванню російських сил під прикриттям цивільних.

У кремлі тим часом заявляють, що не відмовляються від своїх вимог. Радник владіміра путіна Юрій Ушаков допустив можливе розміщення російських силових структур на спірних територіях і наголосив, що москва прагнутиме отримати контроль над ними "переговорами або силою".

Аналітики зазначають, що тактика Зеленського — погоджуватися на обговорення, але наполягати на деталях і гарантіях — дозволяє Україні залишатися в переговорному процесі без поступок у ключових питаннях суверенітету та безпеки.