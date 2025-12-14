Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У США невідомий відкрив стрілянину біля Університету Брауна: є поранені

14 грудня 2025, 09:16
з вільних джерел
Спершу в повідомленні було вказано, що підозрюваного затримано, проте згодом це повідомлення було змінено, і поліція заявила, що арешти ще не проводились.

Сьогодні поблизу кампусу престижного Університету Брауна в американському Род-Айленді невідомий відкрив стрілянину, внаслідок чого було поранено кількох людей. Департамент поліції Провіденса повідомив про це у своєму дописі на платформі X, заявивши: "Багато людей отримали вогнепальні поранення в районі Університету Брауна". Університет, де навчається близько 11 тисяч студентів і який на той час проводив другий день фінальних іспитів осіннього семестру, негайно оголосив про ситуацію з активним стрільцем.

Про це інформує Bloomberg.

Раніше університетська служба екстреного сповіщення попереджала про стрільця поблизу будівлі інженерного факультету Барус і Холлі (Barus & Holley Engineering building). Спершу в повідомленні було вказано, що підозрюваного затримано, проте згодом це повідомлення було змінено, і поліція заявила, що арешти ще не проводились.

Президент США Дональд Трамп у соціальних мережах підтвердив, що його проінформували про інцидент, і повідомив, що до розслідування залучено Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

Наразі ані представники університету, ані речник Госпіталю Род-Айленда, куди, імовірно, доставляють поранених, не надали додаткової інформації щодо стану постраждалих або деталей події. Розслідування триває.

