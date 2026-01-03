Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Іспанія очолює список імпортерів українських яєць

03 січня 2026, 15:09
Іспанія очолює список імпортерів українських яєць
Фото: з вільного доступу
Найбільшими покупцями українських яєць за цей період були Іспанія (15,3%), Велика Британія (11,1%) та Чехія (10,5%).

За 11 місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року українські виробники яєць збільшили експортна 66,2% до 1,88 млрд штук.

При цьому за цей період експорт яєць в грошовому еквіваленті виріс у 2,7 рази до $180 млн. 

Про це повідомив Союз птахівників України з посиланням на інформацію Державної митної служби.

Головними покупцями українських яєць протягом 11 місяців 2025 року були Іспанія(15,6%), Велика Британія (11,8%) та Чехія (10,5%).

У листопаді українські виробники експортували 156,7 млн яєць на суму $20,9 млн. При цьому порівняно з листопадом 2024 року експорт зріс на 30,6%. 

У листопаді найбільші обсяги експорту яєць були відправлені до Великої Британії - 31,4 млн штук, Іспанії - 29,9 млн штук та Ізраїлю — 17,7 млн штук.

Польща за 9 місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила імпорт яєць на 85,4%, з 13,7 тис. тонн до 25,4 тис. тонн, а найбільшим постачальником цього базового продукту в країну стала Україна.

