ПОЛІТИКА

ЄС закликав до стриманості після початку військової операції США у Венесуелі

03 січня 2026, 14:17
ЄС закликав до стриманості після початку військової операції США у Венесуелі
Каллас Естонія
Каллас повідомила про розмови із державним секретарем США Марко Рубіо та послом ЄС у Каракасі.

В ЄС нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Про це йдеться у заяві очільниці європейської дипломатії Каї Каллас в Х.

Каллас повідомила про розмови із державним секретарем США Марко Рубіо та послом ЄС у Каракасі. За її словами, ЄС уважно стежить за ситуацією у Венесуелі.

"ЄС неодноразово заявляв, що Мадуро не має легітимності, і виступав за мирний перехід влади. За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості", – заявила дипломатка.

"Безпека громадян ЄС у цій країні є нашим головним пріоритетом", – додала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіл Пінто заявив про "військову агресію" з боку Сполучених Штатів та удари по цивільних і військових, зокрема у районах Каракаса, а також штатів Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра.

Військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершена. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США.

ВенесуелаЄвросоюз

