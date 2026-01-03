Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою після військової операції

03 січня 2026, 20:13
Він додав, що США готові провести другу, значно більшу хвилю атаки, "якщо знадобиться".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка буде керувати Венесуелою, в якій сьогодні пройшла військова операція. Це буде тривати до передачі влади.

Про це заявив Трамп під час прес-конференції.

За словами президента США, сьогоднішня операція - це атака, якої люди не бачили з часів Другої світової війни, атака "на сильно укріплений військовий форт у центрі Каракаса, з метою притягнути до відповідальності злочинця Мадуро". 

"Ми будемо керувати країною (Венесуелою), поки ми не зможемо зробити безпечну, правильну і правову передачу влади. Ми не хочемо бути втягнуті в те, щоб в ситуацію втрутився хтось ще. Ми будемо керувати країною", - заявив Трамп.

"Ми готувалися до другої хвилі, ми думали, що вона буде потрібною, але напевно, вжі ні, бо перша хвиля атаки була дуже успішною", - сказав він.

Трамп заявив, що "Мадуро зіткнеться з усією міццю американського правосуддя на американській землі". Зазначимо, що Сполучені Штати Америки вже висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка.

Крім того, сьогодні під час прес-конференції Трамп звинуватив Венесуелу в тому, що країна раніше "вкрала" американську інфраструктуру з видобутку нафти.

"Ця операція має бути попередженням всім, хто загрожує американським інтересам та американським життям", - заявив він, натякнувши, що всі політичні та військові діячі у Венесуелі можуть також понести відповідальність.

 

Дональд ТрампВенесуела

