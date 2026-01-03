Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою після військової операції

Він додав, що США готові провести другу, значно більшу хвилю атаки, "якщо знадобиться".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка буде керувати Венесуелою, в якій сьогодні пройшла військова операція. Це буде тривати до передачі влади.

Про це заявив Трамп під час прес-конференції.

За словами президента США, сьогоднішня операція - це атака, якої люди не бачили з часів Другої світової війни, атака "на сильно укріплений військовий форт у центрі Каракаса, з метою притягнути до відповідальності злочинця Мадуро".

"Ми будемо керувати країною (Венесуелою), поки ми не зможемо зробити безпечну, правильну і правову передачу влади. Ми не хочемо бути втягнуті в те, щоб в ситуацію втрутився хтось ще. Ми будемо керувати країною", - заявив Трамп.

Він додав, що США готові провести другу, значно більшу хвилю атаки, "якщо знадобиться".

"Ми готувалися до другої хвилі, ми думали, що вона буде потрібною, але напевно, вжі ні, бо перша хвиля атаки була дуже успішною", - сказав він.

Трамп заявив, що "Мадуро зіткнеться з усією міццю американського правосуддя на американській землі". Зазначимо, що Сполучені Штати Америки вже висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка.

Крім того, сьогодні під час прес-конференції Трамп звинуватив Венесуелу в тому, що країна раніше "вкрала" американську інфраструктуру з видобутку нафти.

"Ця операція має бути попередженням всім, хто загрожує американським інтересам та американським життям", - заявив він, натякнувши, що всі політичні та військові діячі у Венесуелі можуть також понести відповідальність.