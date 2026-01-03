Україна та США погодили військовий документ

У Києві триває зустріч із європейськими партнерами.

У Києві розпочалася зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова, начальника генерального штабу Збройних Сил України Андрія Гнатова, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці та радника офісу президента Олександра Бевза із європейськими партнерами, які сьогодні прибули до Києва, зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустєм Умєров.

Він вказав, що перший блок зустрічі передбачає рамкові документи щодо питання гарантій безпеки та підходи до мирного плану.

Водночас начальник Генштабу ЗСУ Гнатов вказав, що на рівні генеральних штабів проведено двосторонню роботу зі США. За його словами, було погоджено військовий документ, який складається з чотирьох розділів та такої ж кількості додатків.

"Усі ці розділи про те, як буде підтримуватися Україна, ЗСУ, забезпечення української армії, її відновлення, модернізація, яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторон", — цитує його слова "РБК-Україна".

Гнатов наголосив, що така ж робота триває з іншими країнами.

"Один із розділів докумениа є діяльність "коаліції рішучих", зокрема щодо питання контингентів", — додав він.

Раніше Зеленський озвучив усі 20 пунктів проєкту мирного плану. Окрім мирного плану, є ще три документи та додатки по напрямках. Два з них стосуються гарантій безпеки: одна угода між Україною, США та Європою, а друга — між Україною та США. Четвертий документ, пропрацьований зі Штатами, стосується відновлення України — містить бачення розвитку до 2040 року.