Захоплення Мадуро спецназом США викликало гострі дебати щодо законності операції – NYT

Американські спецпризначенці за підтримки ЦРУ затримали лідера Венесуели Ніколаса Мадуро після місяців таємного стеження, однак операція спричинила гострі дискусії у США та за кордоном щодо її законності й можливих наслідків для регіону.

Як повідомляє The New York Times, ключову роль у проведенні спецоперації відіграла тісна координація між військовими США та Центральним розвідувальним управлінням. Вистежити Мадуро допомогло джерело ЦРУ безпосередньо в уряді Венесуели, яке передавало точну інформацію про пересування президента буквально за хвилини до його захоплення. Додатково розвідка використовувала флот безпілотників-«невидимок», які вели постійний моніторинг.

За даними видання, успіху операції також могла сприяти оголошена США винагорода у 50 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до затримання Мадуро. Підготовку до місії президент Дональд Трамп санкціонував ще восени, а остаточне рішення схвалив у листопаді на тлі посилення тиску на Каракас.

Попри тактичний успіх, дії адміністрації Трампа викликали хвилю критики в юридичних і політичних колах США. Експерти наголошують, що операція відбулася без схвалення Конгресу, що може суперечити Конституції. Критики також застерігають від повторення сценаріїв, подібних до війни в Іраку 2003 року, та попереджають про ризики дестабілізації Венесуели й усього регіону.

Окремі аналітики звертають увагу й на можливі порушення міжнародного права, зокрема норм Женевських конвенцій. За їхніми словами, ігнорування міжнародної легітимності може створити небезпечний прецедент для інших держав.

У самій Венесуелі реакція на затримання Мадуро залишається неоднозначною: частина населення сприйняла це як кінець диктатури, водночас існують побоювання щодо опору з боку сил, лояльних до колишнього режиму. Світова спільнота уважно стежить за розвитком подій, оцінюючи, чи призведе операція до мирного переходу влади, чи відкриє нову фазу нестабільності в Латинській Америці.