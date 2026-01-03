Венс прокоментував операцію США проти Венесуели та арешт Мадуро

Адміністрація Трампа пояснила мету операції США у Венесуелі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився щодо операції президента США Дональда Трампа проти Венесуели.

"Президент запропонував кілька варіантів виходу з ситуації, але протягом усього процесу чітко давав зрозуміти: наркотрафік має бути припинений, а викрадена нафта повернута Сполученим Штатам. Мадуро став черговою людиною, яка переконалася, що президент Трамп не жартує", — написав Венс у соціальній мережі Х.

Венс також висловив окрему подяку "хоробрим спецпризначенцям, які провели справді вражаючу операцію".

Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка.

Венесуельському лідеру інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.

Наколас Мадуро обіймає посаду президента Венесуели вже 13 років після смерті Уго Чавеса, популістського лівого президента.