Нафтові танкери відмовляються заходити у Венесуелу після операцій США

Нафтові танкери оминають Венесуелу через погрози США захоплювати судна, що транспортують нафту, яка допомагає фінансувати режим президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, щонайменше сім суден, які прямували до Венесуели, змінили курс або зупинилися у відкритому морі.

До них додалися ще чотири судна, які розвернулися відразу після того, як американські війська в середині грудня взяли під контроль судно Skipper.

Зазначається, що судна, які оминають води Карибського басейну, можуть перевозити загалом 12,4 млн барелів сирої нафти.

Оскільки танкери уникають заходження до Венесуели, в країні переповнюються резервуари для зберігання нафти, що змушує державну компанію Petroleos de Venezuela закривати деякі нафтові свердловини. Виробництво в ключовому районі Оріноко, де видобувається більша частина нафти країни, 29 грудня впало на 25% порівняно з рівнем середини грудня.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Венесуелу у витрачанні доходів від нафти на фінансування низки злочинних дій, зокрема наркоторгівлі та тероризму.

У межах кампанії тиску Трампа американські війська завдали ударів по суднах, які, як стверджується, займалися наркоторгівлею, внаслідок чого загинули понад 100 осіб, а також захопили два нафтові танкери. Захоплені судна - Skipper і Centuries - наразі перебувають біля узбережжя Техасу. Венесуела заперечила звинувачення і назвала дії США незаконними.

Будь-які перебої в експорті нафти ще більше ускладнюють економічну ситуацію в країні, яка вже сім років страждає від санкцій США. Ця сировина має ключове значення для економіки Венесуели, оскільки з її продажу оплачується все, від продуктів харчування до ліків.

Водночас американська нафтова компанія Chevron Corp продовжує видобувати венесуельську нафту в межах ліцензії, отриманої від Міністерства фінансів США.

Нагадаємо, у Каракасі, столиці Венесуели, на тлі напруги зі Сполученими Штатами місцеві повідомляють про вибухи, постріли та авіацію у повітрі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати провели масштабну операцію у Венесуелі, у результаті якої президента Ніколаса Мадуро та його дружину схопили та вивезли з країни.