ПОЛІТИКА

Лукашенко пообіцяв припинити запуски повітряних куль у бік Литви – Reuters

14 грудня 2025, 11:35
Останніми місяцями Литва неодноразово фіксувала появу повітряних куль, запущених з території білорусі.

Спецпредставник президента США Джон Коул заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився припинити запуски метеозондів з території країни у напрямку Литви.

Про це Коул повідомив у коментарі Reuters після двох днів переговорів з Лукашенком у Мінську.

"Він нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити повітряні кулі", — зазначив спецпредставник президента США.

Останніми місяцями Литва неодноразово фіксувала появу повітряних куль, запущених з території білорусі. За даними литовських служб, їх використовують для контрабанди сигарет, що неодноразово створювало загрозу безпеці повітряного руху та призводило до тимчасового закриття аеропорту у Вільнюсі.

27 жовтня влада Литви тимчасово закрила кордон з білоруссю через масові запуски повітряних куль, а 9 грудня у країні було запроваджено надзвичайний стан з тієї ж причини. У Міністерстві внутрішніх справ Литви ці інциденти називають гібридними атаками та наголошують, що вони становлять загрозу національній безпеці.

Водночас Олександр Лукашенко заявляє, що Литва перебільшує масштаби проблеми. За словами Джона Коула, білоруський лідер «щиро намагається залагодити ситуацію» та запевнив у прагненні нормалізувати відносини з сусідніми державами.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про погіршення ситуації на білорусько-литовському кордоні та назвала запуски повітряних куль "абсолютно неприйнятною гібридною атакою" з боку білорусі.

Олександр ЛукашенкоБілорусьЛитва

