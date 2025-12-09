Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Литві оголосили надзвичайний стан через контрабандні метеозонди із Білорусі

09 грудня 2025, 12:08
Фото: LRT
У країні вважають, що це становить загрозу національним інтересам безпеки Литви.
По всій території Литви оголосили надзвичайний стан через контрабандні метеозонди із Білорусі.
 
Про це пише литовський мовник LRT.
 
Керівником державного управління з надзвичайних ситуацій призначили міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича. У МВС країни кажуть, що запровадження надзвичайного стану по всій країні не спричинить незручностей для населення, оскільки застосовані заходи будуть цілеспрямованими та пропорційними і "спрямованими виключно на організаторів та виконавців незаконної діяльності".
 
Надзвичайний стан, за словами МВС, дозволить установам ще тісніше координувати дії та заручитися підтримкою військових частин. Генеральний комісар поліції Артурас Паулаускас заявив, що це може допомогти офіцерам ефективніше запобігати та розслідувати злочини, пов'язані з контрабандою повітряним транспортом.
 
Уряд перегляне необхідність надзвичайного стану через місяць, а продовження такого режиму залежатиме від результатів у припиненні загроз.
 
"Запровадивши сьогодні надзвичайний стан, ми легітимізуємо участь військових і справді, щовечора низка екіпажів виїжджає разом з поліцією, здійснює патрулювання, моніторить територію та виявляє вантажі", - сказав Владислав Кондратович. 
 
Він стверджує, що мешканці долучаються до вирішення кризи з повітряними кульками та все частіше повідомляють владі про виявлену контрабанду.
 
Уряд, який засідав у вівторок вранці, також подав до Сейму на затвердження резолюцію, за якою військові зможуть давати обов'язкові вказівки фізичним та юридичним особам, організаціям та їхнім підрозділам. Вони також матимуть право переслідувати та затримувати осіб, які не виконують вказівки солдатів або підозрюються у скоєнні кримінального злочину. Отримавши відповідні повноваження, солдати зможуть перевіряти документи осіб та транспортних засобів, проводити огляди, використовувати спеціальні засоби тощо.
 
Якщо Сейм схвалить, таке право буде надано армії терміном на 3 місяці. 

 

