В Україні негода знеструмила 215 населених пунктів – "Укренерго"
29 грудня 2025, 14:07
Ремонтні бригади обленерго працюють в усіх областях, що постраждали від негоди.
В Україні через несприятливі погодні умови (сильний вітер, налипання мокрого снігу) на ранок 29 грудня повністю або частково знеструмлені 215 населених пунктів.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти у Києві та області. Станом на ранок – досі знеструмленими залишаються близько 9 тисяч абонентів на Київщині", - також розповіли в держкомпанії.