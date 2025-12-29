В Україні негода знеструмила 215 населених пунктів – "Укренерго"

Ремонтні бригади обленерго працюють в усіх областях, що постраждали від негоди.

В Україні через несприятливі погодні умови (сильний вітер, налипання мокрого снігу) на ранок 29 грудня повністю або частково знеструмлені 215 населених пунктів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Ремонтні бригади обленерго працюють в усіх областях, що постраждали від негоди.

"Триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти у Києві та області. Станом на ранок – досі знеструмленими залишаються близько 9 тисяч абонентів на Київщині", - також розповіли в держкомпанії.