Зеленський розкрив позицію США щодо репарацій

Україна хоче отримати репарації від росії, але у США говорять про компенсації,розповів президент.

Україна прагне отримати від росії репарації за завдану повномасштабною війною руйнування та заподіяну шкоду. Водночас, в США воліють більше говорити про компенсацію, а не репарації.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у глави держави запитали, чи обговорювали під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом необхідність виплати росією репарацій для України.

"Передусім ми зацікавлені, щоб росія віддала нам гроші, і щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсацією, тому що, я думаю, що їм не дуже подобається слово "репарації", скажу чесно. Але для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу", - повідомив Зеленський.