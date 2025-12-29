Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський розкрив позицію США щодо репарацій

29 грудня 2025, 14:55
Зеленський розкрив позицію США щодо репарацій
Зеленський. Різдвяне вітання
Україна хоче отримати репарації від росії, але у США говорять про компенсації,розповів президент.
Україна прагне отримати від росії репарації за завдану повномасштабною війною руйнування та заподіяну шкоду. Водночас, в США воліють більше говорити про компенсацію, а не репарації.
 
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.
 
Зокрема, у глави держави запитали, чи обговорювали під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом необхідність виплати росією репарацій для України.  
 
"Передусім ми зацікавлені, щоб росія віддала нам гроші, і щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсацією, тому що, я думаю, що їм не дуже подобається слово "репарації", скажу чесно. Але для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу", - повідомив Зеленський.
 
Водночас, президент України нагадав, що вже з країнами-членами Євросоюзу було вирішено питання репараційних кредитів, бо більшість заморожених російських активів перебуває в країнах ЄС.
 
"Я радий, що вони підтримали нашу позицію. Перші 100 мільярдів ми отримаємо в найближчі два роки, однаковими траншами. Якщо не буде війни, і дай Боже, щоб не було війни, ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам прийдеться захищатись, то є за що купувати цей захист", - додав Зеленський. 

 

