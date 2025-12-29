Туск: Захід і Україна програють, якщо росія зможе диктувати умови миру

Прем'єр наголосив на важливості єдності Заходу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо останнього раунду мирних переговорів задля завершення війни в Україні.

"Після нічних переговорів з лідерами європейських країн одне є певним: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо росія зможе нас розділити й диктувати умови миру. Успіхом є заява про участь США в гарантіях безпеки. Але переговори ще далекі від фіналу", — написав Туск у соціальній мережі Х.

Раніше канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького оприлюднила повідомлення, у якому йдеться про те, що під час відеоконференції лідер підкреслив тверду прихильність президента США до мирного процесу та наголосив, що позиція Польщі після підписання мирної угоди буде вирішальною.