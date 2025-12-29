Сирський анонсував реформу контрактної армії з трьохкратним підвищенням зарплат

Особливу роль Головком відвів етапу адаптації цивільних у навчальних центрах, де найчастіше фіксуються випадки СЗЧ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю «24 каналу» окреслив комплексний підхід до розв'язання проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ).

На його переконання, це завдання не лише для армії, а й для всього державного апарату. Керівники областей та районів мають зосередитися на мотивації громадян, формуючи чітке розуміння обов’язку захисту країни, мови та цінностей ще до мобілізації.

Сирський наголосив, що перехід до жорстких армійських реалій має бути максимально професійним. Це включає створення належних побутових умов та зміну підходу до навчання. Кожен рекрут має усвідомити: знання, отримані від інструктора, — це єдиний шлях до виживання в бою та ефективного знищення ворога.

Сирський також повідомив про те, що в Україні завершується розробка гнучкої контрактної системи для військовослужбовців. Реформа, яка перебуває під особистим контролем Президента, передбачає радикальне підвищення фінансової мотивації.

Згідно з новим планом, базове грошове забезпечення контрактників зросте щонайменше втричі порівняно з нинішнім рівнем. При цьому всі існуючі надбавки, премії та бойові виплати будуть збережені. Окрім фінансового аспекту, нова система пропонуватиме гнучкі терміни служби, що має зробити професійну армію більш привабливою для добровольців та допомогти подолати проблему СЗЧ через покращення умов праці та соціальних гарантій.